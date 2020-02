Mundo Deportivo: Griezmann ha zittito il San Paolo

Nonostante stia ancora cercando il suo posto in squadra, ma ha toccato il cielo con un dito questa sera a Napoli. Nel tempio di Maradona

Il piccolo principe zittisce il San Paolo

Questo il commento del vice direttore del Mundo Deportivo Josep M. Artells, sul gol di Griezmann che regala il pareggio del Barcellona al San Paolo

Griezmann è arrivato al Barça per abbattere i muri nelle partite chiuse.

Per risolvere le partite dunque e ci è riuscito contro il Napoli questa sera, sistemando il risultato in maniera più congeniale agli spagnoli. Non si è mai risparmiato l’attaccante, neanche per rientrare in difesa

Griezmann continua a cercare ancora il suo posto in squadra, ma ha toccato il cielo questa sera a Napoli. Nel tempio di Maradona. Non è facile passare dai disegni ermetici di Simeone alle lavagne di Valverde e Setién, tanto pratici quanto opposti nei loro approcci.

Il Barça non ha di certo brillato nella prima frazione di gioco con un possesso insipido e inutile