Mattino – Maradona: «Spero che il Napoli faccia una grande partita stasera»

L’edizione odierna de Il Mattino riporta le parole di Diego Maradona alla vigilia della sfida di Champions tra il Napoli e il Barcellona, riportate dall’amico Stefano Ceci

“Ma io non ho dubbi: il mio cuore è con Napoli e i napoletani, soprattutto in questa difficile sfida”

Il rapporto tra Napoli e Maradona è rimasto saldissimo anche dopo il suo burrascoso addio e adesso arriva un altro argentino e Diego non si meraviglia dei cori per Maradona e Messi dei napoletani davanti all’hotel che ospita il Barcellona.

«Ci siamo innamorati a vicenda, in quegli anni io riuscii a vincere per il Napoli e per l’Argentina, portandola al titolo di campione del mondo. Gli scudetti e la Coppa Uefa furono una rivincita del popolo»