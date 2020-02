Manchester City, adesso è a rischio anche il titolo di campioni in Premier del 2014

Il regolamento del campionato inglese prevede la possibilità di togliere punti in modo retroattivo. Il titolo sarebbe consegnato di diritto al Liverpool

I problemi, per il Manchester City, ancora non finiscono. Al club inglese è stato vietato di partecipare alle competizioni Uefa per due stagioni e gli è stata anche comminata la multa di 30 milioni di euro. La sentenza potrebbe avere anche ripercussioni in campionato, si è scritto.

Secondo le indiscrezioni del Daily Mail, però, c’è ancora altro, come spiega Tuttosport.

“Se il Manchester City dovesse essere ritenuto colpevole, la squadra potrebbe essere penalizzata con una detrazione di punti. Sempre secondo il Daily Mail, il regolamento della Premier League prevede la possibilità di togliere punti in maniera retroattiva e il Manchester City sarebbe quindi a rischio di perdere addirittura il titolo conquistato nel 2014 con Manuel Pellegrini”.

I Citizens, all’epoca, vinsero il campionato con due punti di vantaggio sul Liverpool e adesso i Reds potrebbero essere incoronati campioni dopo sei anni.

Il City ha già annunciato che farà ricorso al Tas. L’indagine, secondo il club, non è imparziale perché avviata e giudicata dallo stesso organo amministrativo del calcio europeo.