La Stampa: la Figc si fa portavoce di alcuni club di serie A per rafforzare la Var

Dalla Fiorentina al Napoli passando per il Torino le società lamentano disparità di utilizzo da parte degli arbitri ed è per questo che Gravina e Nicchi sono scesi in campo

Dopo l’episodio di Napoli-Lecce che continua a far discutere qualcosa si sta finalmente muovendo, ne è riprova il fatto che lo stesso presidente della Figc e il designatore arbitrale sono scesi in campo in prima persona, come scrive oggi La Stampa per “raccomandare” agli arbitri l’utilizzo della Var.

L’articolo in questione, ripreso anche da Dagospia, spiega come l’intervento delle massime cariche in questione abbia l’intento di fare il possibile «per non alimentare polemiche strumentali che intacchino l’immagine del nostro campionato ora che si appresta ad entrare nella fase cruciale della stagione intensificate il ricorso alla Var per i casi controversi…».

La Figc ha deciso di farsi portavoce del pensiero comune che la Var va in qualche modo utilizzata dal momento che è stata introdotta

per rafforzarla, come chiede più di un club di A (dalla Fiorentina al Napoli passando per il Torino) la Figc prepara un altro contropiede: la prossima settimana da via Allegri partirà una lettera alla Fifa dove l’Italia si metterà a disposizione per sperimentare l’utilizzo della Var a chiamata nei tempi e nei modi che l’Ifab, eventualmente, stabilirà. L’Ifab, l’unico consesso mondiale con il potere di modificare le regole del calcio, non appare molto sensibile sulla materia, ma anche su altri temi era così e, poi, la rivoluzione si è compiuta.