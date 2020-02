La Stampa: coronavirus, l’inizio della Formula Uno potrebbe slittare a maggio 

Dopo il rinvio del Gran Premio di Cina tocca a quello del Vietnam. Anche Australia e Bahrein studiano misure mentre i team sono alle prese con le misure anticontagio

Ieri il Vietnam ha chiuso le frontiere ai paesi toccati dall’epidemia di coronavirus. Mettendo a forte rischio la gara di Formula Uno di Hanoi. 43 nazioni, tutte con casi di contagio. L’Italia è tra le più rappresentate, scrive La Stampa.

“Tra Ferrari, Alpha Tauri e mezza Alfa Romeo, più Pirelli e Brembo, quattrocento persone vivono o sono state in Italia nelle ultime due settimane”.

Ora la gara di Hanoi rischia di essere rimandata a data da destinarsi e non è l’unico problema in Formula Uno.

Cresce la tensione anche nel circuito di Barcellona, dove ieri è cominciata l’ultima sessione di test. L’Australia, che il 15 marzo dovrebbe ospitare il primo Gran premio della stagione, vuole chiudere le frontiere ai paesi più colpiti dall’epidemia, tra cui Cina, Corea, Giappone e Italia. Il Bahrein, dove dovrebbe svolgersi la seconda gara, ha chiuso la frontiera con Dubai.

La proposta dell’Italia è di rimanere in Spagna dopo i test, visto che è l’unico paese dove ci sono pochissimi contagiati. Si potrebbe fare lì la quarantena. Ma le 24 ore di viaggi per Melbourne sono un problema, scrive il quotidiano.

“Nessuno ha la certezza di essere accolto in Australia e il precedente dei turisti rispediti in Italia subito dopo lo sbarco a Mauritius non è incoraggiante”.

Così, la Federazione internazionale dell’automobile tratta con i governi. I team, invece, aspettano una decisione ufficiale “che allo stato delle cose nessuno è in grado di prendere”. E intanto si utilizzano le misure anticontagio.

“In ogni hospitality sono presenti barattoli di disinfettante per le mani, i contatti con il pubblico sono limitati alle buone maniere. La McLaren vieta l’accesso a chiunque sia stato in Cina nelle ultime due settimane, la Ferrari ha rinviato la partenza per Barcellona di parte dei suoi dipendenti per farli viaggiare su un charter”.

Oggi il comitato di crisi della Formula1 si riunirà per fare il punto della situazione. L’ipotesi peggiore che potrebbe essere presa in considerazione sarebbe quella di cominciare il campionato in maggio con il Gp di Olanda”.