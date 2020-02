La Serie A si adatta all’epidemia: 5 partite a porte chiuse, due recuperi fissati

La Lega ha ufficializzato che Juve-Inter si giocherà senza spettatori. I recuperi di Verona-Cagliari e Torino-Parma l’11 marzo. Ancora da stabilire le date di Inter-Sampdoria e Atalanta-Sassuolo

Ora è ufficiale: Juventus-Inter e altre quattro partite del prossimo weekend si giocheranno a porte chiuse. Lo ha comunicato la Lega di Serie A. Si tratta di Udinese-Fiorentina in programma sabato, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia, tutte in calendario per domenica.

La Lega ha anche ufficializzato le date di due delle quattro partite della scorsa giornata non disputate per l’epidemia di coronavirus: Verona-Cagliari e Torino-Parma saranno recuperate mercoledì 11 marzo, la prima alle 15, la seconda alle 18:30. Restano da stabilire gli incastri per infilare nel calendario affollatissimo Inter-Sampdoria e Atalanta-Sassuolo.

In questo attorcigliarsi di adattamenti in corsa la Lega ha disposto la variazione di alcuni anticipi e posticipi delle prossime due giornate di campionato: Torino-Udinese si giocherà sabato 7 marzo alle 15 invece che lunedì 9 alle 18.45; Lecce-Milan, in programma lunedì 9 marzo alle 21, sarà anticipata di un quarto d’ora.

Nella giornata successiva, Brescia-Genoa si giocherà sabato 14 marzo alle 15 (anziché domenica 15 marzo), mentre Sassuolo-Verona, in programma al sabato, sarà spostata a domenica 15 marzo alle 15.