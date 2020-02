Gazzetta – Kumbulla ci pensa: più Inter che Napoli nel suo futuro

Il calciatore del Verone resta uno degli obiettivi del Napoli per giugno, ma la trattativa sembra non avere il favore del difensore albanese

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport torna su Kumbulla, uno degli obiettivi del Napoli sfumato a gennaio, ma che il club si ripropone di portare a termine per giugno. Sul fronte Verona però non arrivano buone notizie, il calciatore infatti sarebbe più tentato dall’Inter che non dagli azzurri

“Del resto Amrabat e Rrahmani hanno già scelto il loro futuro, anche Kumbulla sfoglia la margherita (più Inter che Napoli), come pure Faraoni. Ma con Juric sono evitate distrazioni. La parola d’ordine resta: salvezza. La prospettiva di entrare nella zona Europa League è una lusinga in più per restare più uniti. Anche Pessina è sintonizzato: chiede solo un futuro a tempo indeterminato”.