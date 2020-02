Inter-Napoli vietata ai residenti in Campania. Il club milanese rimborserà i tifosi

Per evitare disordini tra le tifoserie è stata stabilita un’attenta procedura di accesso allo stadio e prefiltraggio

A seguito della Determinazione dell’Osservatorio, che ha deciso di vietare la vendita dei tagliandi per i residenti in Campania per la gara di Coppa Italia Inter-Napoli, la società milanese ha infornato che procederà al rimborso nei confronti di coloro che hanno acquistato il biglietto prima della Determinazione dell’Osservatorio.

La gara si svolgerà mercoledì 12 febbraio a San Siro e per evitare disordini tra le tifoserie è stato stabilito che l’ingresso per il settore ospiti potrà avvenire esclusivamente attraverso l’entrata del parcheggio dedicato in via Federico Tesio e le operazioni di pre-filtraggio saranno pertanto effettuate all’interno del parcheggio, in prossimità dell’ingresso 10.