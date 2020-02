Inter-Napoli, trasferta vietata. Ma i tifosi avevano già comprato i biglietti

La denuncia di Carlo Alvino: “E ora chi ripaga quelli che avevano già organizzato il viaggio?”. La partita era a rischio, dopo la morte di Belardinelli lo scorso anno

“Incredibile beffa per tanti tifosi del Napoli. Dopo aver acquistato i biglietti per Inter-Napoli il CASMS oggi ha vietato la trasferta anche ai possessori di tessera del tifoso”.

La denuncia è di Carlo Alvino, su Twitter. Il giornalista di Tv Luna si chiede: “Chi rimborserà ora quelli che hanno già prenotato il viaggio? Solito pasticcio all’italiana”.

In realtà il rischio che la trasferta dei napoletani a Milano per la semifinale di Coppa Italia fosse vietata era molto alto. L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale ha considerato il precedente dello scorso anno quando il 26 dicembre 2018 perse la vita, nel corso di alcuni scontri nei pressi dello stadio, il tifoso del Varese Davide Belardinelli.

Secondo l’Osservatorio la partita è “connotata da alti profili di rischio, rinviate alle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ai fini dell’individuazione di misure di rigore. Contestualmente, si dà mandato alla Lega competente di interessare la società organizzatrice di non avviare la vendita dei tagliandi per tutti i settori”.

Il problema nasce dal fatto che forse avrebbero dovuto aspettare a mettere in vendita i tagliandi, evitando ai tifosi di organizzare un viaggio inutile.