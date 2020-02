Inter-Napoli, Insigne non gioca e quello di Gattuso sembra un 4-4-2

Le scelte del tecnico per la semifinale di Coppa Italia. Spazio ad Elmas. Demme regista. Tra i pali confermato Ospina. Conte non rinuncia a Lukaku e Lautaro e preferisce Sensi ad Eriksen

Il Napoli ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo tra poco contro l’Inter a San Siro. Si gioca la semifinale di Coppa Italia.

Due le esclusioni eccellenti per Gattuso. Non solo Koulibaly, come anticipato qualche ora fa anche da Carlo Alvino. In campo non ci sarà nemmeno Insigne. Non si conoscono, al momento, i motivi del forfait. Certo, l’undici scelto da Gattuso per il match contro i nerazzurri sembra un 4-4-2.

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Elmas. All: Gattuso

Inter: Padelli, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi, Lukaku, Lautaro. All.: Conte