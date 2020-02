Il Mattino: “Allan rischia di finire fuori rosa, Gattuso ha capito che bisogna usare la frusta”

Il brasiliano sa che la decisione del mister non è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma ci sono stati diversi episodi prima di arrivare a questo epilogo

Tutti sono rimasti colpiti dalla settimana di vacanza concessa per tornare in Brasile a conoscere il figlio Matteo nonostante l’infortunio e la riabilitazione in corso. Ma Gattuso gli ha voluto togliere ogni alibi. Lui aveva promesso che al ritorno sarebbe cambiato. E invece no: è tornato svogliato, forse più di prima, imbambolato dalle favole dei suoi procuratori che gli hanno promesso già a gennaio il cambio di maglia e milioni di euro di ingaggi. Non è successo nulla e per due settimane, finito il mercato, Allan ha continuato a fare le cose a modo suo, accusando di tanto in tanto dei fastidi muscolari e intoppi di vario tipo e replicando infastidito alle sollecitazioni dell’allenatore. Gattuso lo ha richiamato più volte, gli ha parlato nel suo ufficio e davanti a tutti. E ha capito tutto, perché lo sguardo sveglio di Allan non è difficile da essere interpretato da un allenatore come Gattuso. Ha capito, che bisogna usare la frusta. E allora lo ha mandato in panchina con Lecce e Inter, e non gli è sfuggito col Lecce si è scaldato senza togliersi la tuta. Non ha detto nulla. Ma lo ha atteso al varco. Venerdì e sabato le ultime chance fino a quando ha deciso di escluderlo per Cagliari. D’altronde, solo chi non ha capito che tipo è Gattuso può stupirsi: avrebbe potuto nascondere la decisione, aggrapparsi a chissà quali scuse per la sua mancata convocazione e invece no. È andato di petto, ha preso Allan e lo ha messo sulla croce. Pubblicamente. E da oggi è un altro giorno e Allan avrà la possibilità di dimostrare la sua redenzione. Se non lo farà, Allan finirà fuori rosa.