Gazzetta: La Juve (che non ha orgoglio e non si diverte) non segue più Sarri 

Le cause sono il mercato sbagliato, lo spogliatoio davanti a cui il tecnico si è arreso e anche la società: tra il club e Sarri non è mai esplosa l’empatia

La sconfitta contro il Lione non è una tragedia, ma sicuramente è stata “una brutta secchiata d’acqua”. Lo scrive Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport.

Sia Sarri che Bonucci, alla vigilia, avevano detto che l'allenamento era andato bene, che la palla correva veloce.

Le parole di Sarri nel post partita assomigliano a “una resa”. Anche perché, scrive Garlando, i segnali positivi invece di aumentare diminuiscono e l’unica prestazione convincente risale alla partita di campionato contro l’Inter, diverse settimane fa.

Sarri è stato chiamato alla Juve per renderla più arrembante, e invece la squadra domina meno di prima. Le cause, scrive Garlando, sono mercato, spogliatoio e società.

Quando Sacchi arrivò al Milan scelse giocatori funzionali all’idea di gioco, piuttosto che guardare il loro valore assoluto. Volle la riserva Filippo Galli, Ancelotti anche se aveva le ginocchia malconce, il retrocesso Colombo, tanto per dirne alcuni. Sarri non ha fatto lo stesso.

“E alla fine Sarri, più che trascinare Ronaldo e Dybala verso l’Idea, si è arreso al rispetto della loro eccezionalità. I giocatori ci provano a fare le cose nuove, ma per dovere, senza passione, senza la gioia dell’Atalanta, devota al gioco che l’ha fatta grande. La Juve non ha voglia di segnare 7 gol, sente ancora il bisogno di difendere il vantaggio col minimo sforzo”.

La Juve dà il meglio di sé in casa, dove non ha mai perso.

“è spinta dal pubblico o dalla necessità del risultato, mai per l’orgoglio di dominare e per il piacere di divertirsi. Questa è la prima idea che Sarri non è riuscito a «far passare»: agire, non reagire”.