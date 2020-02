Gazzetta: il Napoli valuta il ricorso contro la multa di Milik

La decisione del Giudice Sportivo è arrivata sulla scorta dell’errata valutazione di Giua e del suo referto e per questo la società valuta il ricorso

2000 euro di multa per simulazione, questa la decisione del Giudice Sportivo arrivata ieri che punisce ancora una volta Milik. Una decisione ingiusta, ma inappuntabile, scrive la Gazzetta dello Sport, arrivata sulla scorta del referto arbitrale redatto da Giua in Napoli-Lecce

L’assurdo sta nell’atteggiamento di Giua che non ha voluto ricorrere alla Var per rivedere l’azione che avrebbe poi creato tante polemiche

Non è la prima volta che il Napoli subisce decisioni arbitrali che la penalizzano e proprio per questo, scrive la Gazzetta, potrebbe essere arrivato il momento di far sentire la propria voce

il club sta valutando la possibilità di fare ricorso contro il provvedimento adottato che amplifica l’errore dell’arbitro, che, probabilmente, sarà fermato dal designatore per questo motivo.