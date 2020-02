Gazzetta: contro il Lecce torna Koulibaly, ballottaggio Ruiz-Allan-Lobotka

Con Elmas squalificato, e la conferma da titolare per Demme, a centrocampo si giocano una maglia in tre. Chance per Politano

Il Napoli punta il Lecce recuperando un po’ dei suoi “vecchi” titolari. L’emergenza pare ormai tramontata, e anche quella passeggera dovuta all’influenza è passata. Per cui Gattuso ora può fare delle scelte dettate dall’opportunità e non tanto dall’infermeria.

Secondo la Gazzetta dello Sport, con Elmas squalificato, si giocano un posto a centrocampo Allan, Fabian Ruiz e Lobotka. Perché Demme dovrebbe partire titolare al fianco di Zielinski.

L’annoso dubbio è sempre in porta, tra Meret e Ospina, mentre in difesa potrebbe essere la volta buona per il ritorno in campo di Koulibaly, a far coppia con Manolas. Se così fosse anche Di Lorenzo tornerebbe al suo ruolo abituale sulla destra.

In attacco, chance per Politano, che si gioca una maglia con Callejon.