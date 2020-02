Gattuso: “Non posso dire cosa ho detto all’intervallo: ci censurano”

Il tecnico del Napoli in conferenza: «Il Barcellona ha qualcosa in più di noi, voglio vedere una squadra che se la gioca con cazzimma»

L’allenatore de Napoli Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Brescia

Ti aspettavi tre vittorie in tre trasferte ostiche?

«No, ma volevo un cambiamento ed è quello che sto vedendo. Nel primo tempo non abbiamo lavorato bene con le due catene e spesso non ci siamo mossi bene. Nel secondo tempo meglio, il rigore ci ha aiutati. Abbiamo mosso palla e siamo cresciuti. Non me lo aspettavo ma volevo queste vittorie: sappiamo soffrire quando dobbiamo»

Cosa hai detto ai ragazzi all’intervallo?

«Non posso dire cosa ho detto all’intervallo: ci censurano! Quando prepariamo le partite sappiamo di dover soffrire. Mi da fastidio quando la mia squadra prende gol e vedo compagni insultarsi. Abbiamo fatto errori con Fabian, poi nella ripresa siamo scesi in campo col piglio diverso. Se pensiamo di giocare così con le piccole siamo fuori binario»

Si sta bene al sesto posto?

«Si sta bene al sesto posto ma in questo momento non dobbiamo dimenticarci cosa abbiamo passato e rischiato. Dobbiamo andare alla ricerca della tranquillità che sono i 40 punti. Abbiamo passato momenti terribili dove la squadra non riusciva a tirare fuori nulla. Nello spogliatoio non si respirava bella aria. Ora raggiungiamo la sicurezza e poi vediamo. Dobbiamo avere poi la possibilità di raggiungere altri obiettivi»

Qual è l’obiettivo in questo momento?

«Questa squadra non si discute: a fine mercato ho ringraziato tutti i dirigenti per avermi messo a disposizione elementi funzionali. Squadra forte, ma dobbiamo migliorare il collettivo provando schemi e cose che possono mettere in difficoltà gli avversari»

Balotelli?

«Quando giochi con 4-3-2-1 o 4-3-1-2, devi sempre fare attenzione. Analizzando il Brescia, posso dire che Balotelli incide quando ha la palla ma in fase di non possesso è altra storia. Difficilmente può cambiare caratterialmente ma sa che poteva fare di più in carriera. Una caratteristica sua che non è riuscito a migliorare»

Per la gara contro il Barcellona?

«Ci sto pensando. Affrontiamo una squadra con qualcosa più di noi. Spero di recuperare energia e giocatori e giocarmela con le nostre armi perché so che possono metterci in difficoltà, ma voglio vedere una squadra che se la gioca con cazzimma»

Con chi è più arrabbiato per il gol del Brescia?