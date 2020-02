Gattuso: “Challenge? A me il Var piace. Ma a fine partita l’arbitro deve parlare”

L’allenatore del Napoli in conferenza stampa: “L’arbitro è un professionista. Deve dire lui quello che ha visto. Però dobbiamo credere alla sua buona fede”

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Napoli, l’allenatore della squadra partenopea ha risposto anche ad una domanda sull’introduzione del challenge. L’argomento è tra i più discussi degli ultimi giorni. Questo è il parere del tecnico sul Var e sul ruolo degli arbitri.

“Challenge? A me il Var piace, sono favorevole. Penso che negli ultimi anni il calcio è cambiato. Oggi parlano tutti. L’arbitro deve parlare a fine partita. E’ un professionista. Deve dire lui quello che ha visto. Però dobbiamo credere alla sua buona fede. L’arbitro, per come è cambiato il calcio, deve dare spiegazioni e dare la sua lettura della partita”.