Due tiri, due gol. Venti tiri, zero gol. Mourinho batte Guardiola 2-0

Il Tottenham dello Special One sale al quinto posto, a quattro punti dal Chelsea. I due gol dopo che il City è rimasto in dieci.

Tottenham-Manchester City 2-0. Mourinho ha battuto Guardiola e soprattutto ha riportato gli Spurs al quinto posto in classifica a quattro punti dal Chelsea che è quarto. Due reti, entrambe nel secondo tempo, realizzate quando il City è rimasto in dieci per la doppia ammonizione a Zinchenko. Reti di Bergwijn e Son.

Spurs vs. Man City FT: Shots: 3-18

Shots on target: 3-5

Goals: 2-0 José Mourinho has done it again. pic.twitter.com/AcsYfgduLS — Squawka Football (@Squawka) February 2, 2020

Prima di oggi #Mourinho non aveva MAI battuto #Guardiola, in casa, in un match di campionato (Liga o Premier). È la 6ª vittoria in 23 scontri diretti per il portoghese.

Al di là dei numeri e del mercato, comunque, fin qui superbo il lavoro dello Special One con gli Spurs. #THFC pic.twitter.com/VUPU44zo7h — Francesco Benvenuti (@francis_welcome) February 2, 2020