CorSport: stadio non pieno, 45mila spettatori. Forse record d’incasso

Contro il Real, nel 2017, furono 56.695. L’incasso di Napoli-Barcellona è di 4,5 milioni, per Napoli-Real fu di 4.484.302

Cristiano Ronaldo batte Messi, almeno in termini di pubblico, scrive il Corriere dello Sport. Per la partita di Champions di questa sera tra Napoli e Barcellona il San Paolo non sarà infatti pienissimo. Sarà sfiorata la soglia dei 45mila spettatori, con circa 9mila posti che resteranno vuoti.

Il 7 marzo 2017, quando ad arrivare a Napoli fu il Real Madrid di Cristiano Ronaldo, gli spettatori furono 56.695. Un distacco abbastanza rilevante, scrive il quotidiano sportivo.

Dalla Spagna arriveranno 2mila tifosi. Il record si toccherà, forse, in termini di incasso. Quello di questa sera dovrebbe essere di quattro milioni e mezzo ma contro il Real si toccò cifra 4.484.302.

“Si gioca sul filo dell’euro, più o meno, e comunque almeno economicamente Barcellona e Real producono lo stesso effetto”.