CorSport: Napoli-Barcellona, Demme fulcro del Napoli che abbandona il sarrismo

Allan è destinato alla panchina. Ospina tra i pali. Gattuso pensa all’ipotesi Fabian e Zielinski per difendere e contrattaccare

Il Barcellona è cambiato, scrive il Corriere dello Sport. Ha abbandonato “la cupezza” di gennaio e i risultati stentati delle settimane scorse. Gattuso ha dovuto rispolverare i vecchi appunti sul passato di Setièn per capire come fronteggiarlo. Ma anche il Napoli ha subito una metamorfosi.

“C’è una squadra che ha cominciato a giocare in maniera insolita, ha buttato via il ‘mantra’ del 4-3-3, si è rifugiata in una scelta che gli somiglia vagamente, abbassando Demme dinnanzi alla difesa. Ma è stata anche riveduta e corretta l’anima, che adesso è assai meno esuberante, apparentemente provinciale più autoritaria che autorevole, come a Brescia e a Cagliari, quando la partita l’ha fatta il Napoli, con un possesso palla ricercato al di là delle differenze tecniche”.

Gattuso ha abbandonato il sarrismo, scrive il quotidiano sportivo.

“Gattuso è uscito da questa ossessione collettiva che si chiama Sarrismo, quando si è accorto che nel pressing offensivo sul primo palleggio avversario, la capacità di accorciare e di contenere rubando palla è divenuto il limite più evidente”.

Questa sera in porta ci sarà Ospina. Demme sarà il fulcro centrale,

“lo scudo per far sentire più protetti non solo i centrali difensivi ma anche le mezze ali, consapevoli di avere coperture adeguate e dunque di potersi liberare”.

Il dubbio riguarda Allan.

“Un Allan in panchina sa di tarlo in una gara doube face nella quale non è obbligato schierarsi su cosa fare, se attaccare o difendere, ma interpretare se stesso nelle due versioni che Fabian e Zielinski avvertono nella pelle. E un sospetto che s’annida e resta lì, in una notte che non ha certezze”.