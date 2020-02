CorSport: Mario Rui, leader con le grandi. Ha scelto di rimanere a Napoli per il coro dei tifosi a Dimaro

Non è mai stato amato troppo dai tifosi, che però si sono esaltati per il faccia a faccia con Vidal durante Napoli-Barcellona. Una partita in cui ha confermato di non tremare

Della partita di Mario Rui con il Barcellona resterà impresso il testa a testa (nel vero senso della parola) con Vidal, scrive il Corriere dello Sport. Un episodio che ha esaltato la folla. Ma il match di Champions ha confermato che, contro le grandi, il terzino portoghese si esalta.

“Sembra adorarle. Non trema mai. C’è sempre. Non è una questione di qualità, non solo, ma di carattere, cuore e orgoglio. Peccato ci sia stato un errore, uno solo, e sia stato fatale. Ma sul gol di Griezmann le responsabilità sono di molti, non solo sue, e comunque i tifosi l’hanno già perdonato”.

Il quotidiano sportivo elogia la sua grinta, il modo in cui ha vinto i duelli con i blaugrana e quello in cui ha sfidato Vidal.

Eppure, continua il quotidiano sportivo, Mario Rui non è mai stato troppo amato dai tifosi. Spesso criticato, sembrava prossimo all’addio, in estate.

“C’erano squadre interessate e il futuro era ormai segnato. Poi qualcosa è successo, una prima svolta – forse decisiva – c’è stata proprio a Dimaro: durante uno dei primi allenamenti, Mario Rui è stato acclamato dai tifosi. Ha ricevuto cori, applausi e sostegno. Si è emozionato ed è bastato quel pomeriggio, che non è rimasto isolato, per convincersi del fatto che Napoli non fosse davvero un capitolo ormai chiuso. È stato facile ricominciare insieme”.