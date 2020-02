CorSport: Koulibaly e Insigne stanno meglio. Potrebbero tornare contro il Cagliari

I due saranno valutati nei prossimi giorni, ma filtra ottimismo. Allan ha bisogno di minuti nelle gambe, ma è già rientrato con l’Inter. Anche Meret migliora, e Hysaj rientra dopo la squalifica

Koulibaly sta meglio. E anche Insigne. Ma occorre aspettare qualche giorno ancora per essere certi di non rischiare schierandoli in campo, scrive il Corriere dello Sport. Per la partita di domenica contro il Cagliari, però si avverte ottimismo per il loro rientro.

Intanto, a San Siro è tornato Allan, per undici minuti. Il brasiliano ha bisogno di minutaggio e non mancheranno le occasioni, per nessuno.

“Neanche per Hysaj che, essendo squalificato, a San Siro non c’è andato e dunque ha la possibilità, eventualmente, di far rifiatare Di Lorenzo, oppure Mario Rui, dipende da chi ne avrà più bisiogno”.

Anche Meret sta risolvendo i suoi problemi e potrebbe tornare tra i pali.