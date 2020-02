CorSport: il Napoli può essere fiero della sua interpretazione all’italiana

Gattuso finge di consegnarsi al Barcellona lasciandogli il pallone ma non gli spazi e preferendo starsene nella propria trincea per succhiare il sangue alla partita, aspettando cinicamente che qualcosa accada

Quando, il 18 marzo, il Napoli arriverà al Camp Nou per la partita di ritorno di Champions contro il Barcellona, sarà più consapevole. Lo scrive il Corriere dello Sport. Ci arriverà

E’ difficile, ma si può fare. Il pareggio del San Paolo apre le porte alla speranza di arrivare ai quarti.

“Il Napoli che non t’aspetti è un concentrato di esuberanza atletica, una sintesi di idee, ha una volontà feroce che “disidrata” il Barcellona e riesce a depotenziarlo, lasciando che Messi resti travolto dall’ombra di Maradona che aleggia sul San Paolo, e che del tiki-taka modello Setién – assai orizzontale – rimanga solo un dato statistico”.

Gattuso ha fatto finta di consegnarsi al Barcellona.

L’allenatore ha preparato trappole in ogni angolo del San Paolo e ha impedito al Barcellona di trovare corridoi e cambi di gioco.

“Le statistiche restano lì, pare polvere sulla spalla da spazzare via con una manina, e il Napoli è incurante delle percentuali quasi “bulgare” del possesso catalano (70% nel primo tempo) e può essere fiero della propria interpretazione, all’italiana, della quale non c’è da “vergognarsi”. Su quell’altro pianeta non si può arrivare e Gattuso riesce a trascinare il Barcellona nel proprio giardino, lo tiene lì, lo accerchia e intanto ha predisposto l’agguato che scatta impietoso”.