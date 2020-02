CorSport: Fabian-Napoli, si tratta. Lo spagnolo vuole raddoppio stipendio e clausola tra 70 e 90 milioni

De Laurentiis spinge per una clausola da 180 milioni. Dopo una fase di stallo, le parti tornano a dialogare per evitare gli assalti di Barcellona e Real Madrid

Alla vigilia della partita di Champions contro il Barcellona, torna di attualità il discorso relativo al rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli. Perché, scrive il Corriere dello Sport, il Barcellona è, insieme al Real Madrid,uno dei club che inseguono con maggiore interesse lo spagnolo. Il Napoli non intende stare a guardare. E, dopo una fase di stallo, tra Fabian e il club si torna a trattare.

“La trattativa per il rinnovo con ritocco del contratto in scadenza nel 2023 continua, prosegue, con una novità di fondo decisamente interessante. È del valore della clausola rescissoria valida per l’estero, più che dell’ingaggio, che le parti discutono. Ovvero: l’entourage dell’andaluso sta provando a contenerla tra i 70 e i 90 milioni di euro e, dunque, a ridurla più o meno della metà rispetto all’iniziale intenzione del club azzurro di fissarla a 180 milioni”.