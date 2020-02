CorSport: Cagliari-Napoli, Ghoulam torna tra i convocati

Gattuso ritrova Insigne per il tridente. Mertens titolare. Fabian confermato a centrocampo con Demme e Zielinski

Sul Corriere dello Sport le possibili scelte di formazione di Gattuso per Cagliari-Napoli. A difesa dei pali ci sarà Ospina, con Meret che si accomoda in panchina. In difesa, confermati centrali Manolas e Maksimovic, come contro l’Inter. Koulibaly non è ancora in condizione. Ieri ha svolto allenamento personalizzato e il Napoli non intende rischiarlo visto che ancora non è al meglio.

Sulle fasce sarà ancora la volta di Di Lorenzo e Mario Rui. La novità riguarda la possibile convocazione di Ghoulam dopo 20 partite di assenza.

“Crescono invece le chance di convocazione di Ghoulam: lui migliora e soprattutto scalpita”.

A centrocampo il riferimento sarà sempre Demme in regia. Zielinski farà la mezzala sinistra. E probabilmente, dopo l’ottima prestazione di San Siro, a completare il trio ci sarà Fabian.

In attacco torna Insigne, pienamente recuperato dopo la pausa forzata contro l’Inter. Giocherà titolare. Non ci sarà Milik, che ha avuto un problema al ginocchio, dunque toccherà a Mertens essere in campo dal primo minuto. Sarà la seconda volta dell’era Gattuso.

Per quanto riguarda il terzo posto nel tridente, è in corso un ballottaggio tra Politano e Callejon.

“Callejon è favorito, sì, ma Politano incalza: il ballottaggio è nel vivo, ormai è una costante, e parola alla rifinitura. Alle esercitazioni tattiche in programma al centro sportivo di Castel Volturno prima di volare verso la Sardegna”.