Alvino: Koulibaly salterà la trasferta di Cagliari

Il giornalista di Tv Luna lo scrive su Twitter. Il Napoli sta lavorando per recuperare tutti i calciatori per la partita contro il Barcellona e non rischierà il difensore senegalese nel match contro i sardi

Kalidou Koulibaly non sarà in campo neanche contro il Cagliari. Lo rivela il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino su Twitter.

Lo staff medico e quello tecnico del Napoli, scrive, sta lavorando per recuperare la condizione di tutti i calciatori azzurri in vista della partita contro il Barcellona. Per questo motivo il club non intende rischiare il difensore senegalese nella gara contro i sardi.

Lo staff tecnico e quello medico del #Napoli stanno lavorando per avere tutti al meglio della condizione per la gara con il Barcellona del 25 febbraio. In quest’ottica domenica non sarà rischiato #Koulibaly che salterà la trasferta di Cagliari. — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 14, 2020