Milik si allena a parte, Mertens si scalda per Cagliari

Insigne pare aver superato il dolore al ginocchio che lo aveva tenuto fuori contro l’Inter. Meret sta meglio, ma potrebbe giocare ancora Ospina

Insigne c’è, Milik no. A due giorni dal match contro il Cagliari, Gattuso deve valutare le opzioni in attacco, ma non solo. L’attaccante polacco ha lavorato in palestra e non è certo di partire titolare in Sardegna. Potrebbe essere la chance per Mertens di giocare dal 1′ per due partite di fila, dopo l'”esordio” da prima punta con Gattuso in Coppa Italia.

Lorenzo Insigne invece pare aver superato il dolore al ginocchio che lo aveva tenuto in panchina contro l’Inter e le foto dell’allenamento sul sito ufficiale del Napoli lo ritraggono tranquillamente al lavoro con tutti gli altri. Politano e Callejon si giocano la maglia sul lato destro del tridente. A centrocampo potrebbe rifiatare Zielinski, dando spazio ad Allan dall’inizio.

Sta meglio anche Meret, ma non è da escludere che Gattuso confermi ancora Ospina tra i pali. In difesa con Koulibaly ancora acciaccato potrebbe essere confermato Maksimovic.