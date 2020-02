Coronavirus, Gravina conferma: “Entro stasera il decreto per giocare a porte chiuse”

Il Presidente della Figc: “Il rischio non è il semplice rinvio di una partita, ma proprio la chiusura degli impianti. Dove non ci sono ordinanze regionali si giocherà regolarmente”

“Il rischio è che si blocchi tutto. Stiamo aspettando delle risposte, entro oggi ci sarà il decreto che dovrebbe disciplinare tutte le ipotesi”. Il presidente della Figc Gravina conferma in conferenza stampa che la serie A va verso lo svolgimento regolare del prossimo turno di campionato, con alcune partite disputate a porte chiuse. La Federcalcio ne ha fatta esplicita richiesta al governo:

“Vogliamo dare supporto ai nostri campionati. Abbiamo deciso per la Lega Pro di rinviare l’infrasettimanale e le gare della nona e decima giornata dei gironi A e B. Abbiamo deciso di stoppare le attività che comportano spostamenti in zone che presentano criticità. Ho inoltrato in mattinata al Ministro Speranza una richiesta ufficiale di porte chiuse per la gara di Europa League di giovedì dell’Inter, e siamo in attesa di un riscontro del Governo e ci aspettiamo un riscontro positivo. Sono poi emerse criticità importanti questa mattina sul momento delicato del nostro Paese e senza creare forme di allarmismo, abbiamo chiesto di coordinare nel miglior modo possibile le diverse ordinanze che vengono emesse a livello regionale. Abbiamo chiesto di poter disputare le gare a porte chiuse in Serie A, cosa che dovrebbe avvenire già a partire dalla prossima giornata. Il rischio non è il rinvio di una partita, ma tutto il blocco del sistema che porta i ragazzi ad allenarsi tutti i giorni, la chiusura degli impianti sportivi. In tal senso stiamo aspettando una risposta dal Governo. Entro stasera ci sarà il decreto che risponde a queste istanze”.