Cormezz: il triste destino di Lozano da promessa in tribuna

Gattuso vuole fare le sue scelte in autonomia senza paura di dare fastidio a nessuno e per questo è pronto a tenere fuori il messicano

Sono state abbastanza chiare le parole pronunciate ieri da Rino Gattuso in conferenza su Hirving Lozano

“Sto facendo delle scelte, si deve far trovare pronto. Non è l’unico che non gioca. Deve lavorare e farsi trovare pronto. Oggi faccio delle scelte, cerco altre caratteristiche, per questo non sta trovando spazio”.

Il Corriere del Mezzogiorno oggi riparte da quelle e anticipa quali potrebbero essere le mosse definitive di Gattuso che ha conservato un posto addirittura in tribuna per il messicano che avrebbe dovuto essere la star del Napoli di questa stagione e invece on riesce a trovare spazio per giocare

“Il punto di partenza è la leadership con cui sta cercando di costruire il gruppo senza aver paura di compiere delle scelte anche scomode come quelle su Lozano, che potrebbe finire tra gli esclusi in tribuna”.