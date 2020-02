Capello: “Il Napoli mi è piaciuto, è stato umile e sfortunato”

“Questo Barcellona sta bene, ma è legato alla genialità di Messi. E ne ha fatta una sola. Il Barca ha fatto un gol al primo tiro”

“Il Napoli ha preparato bene la gara, il Barcellona ha lasciato poche opportunità al Napoli. Ne ha avute tre limpide, in una ha fatto gol. Callejon non può sbagliare una palla così importante”.

Così Fabio Capello, nei commenti dallo studio di Sky.

“Il Barcellona se non si accende senza la luce di Messi. E’ statico, per il Napoli è stato facile difendersi. Il Napoli ha aspettato. Questo Napoli mi è piaciuto perché ha mostrato tanta umiltà. Questo Barca sta bene, ma è legato alla genialità di Messi. Lui ne ha fatta una sola che è valsa il biglietto. Il Napoli è stato sfortunato, il Barca ha fatto un solo tiro in porta. Il Napoli è stato più bravo”.