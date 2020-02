Bonucci all’Equipe: “Sarri sa migliorare le squadre in cui lavora”

La Juve è la grande favorita della sfida di Champions League contro il Lione che verrà giocata domani in Francia, ma è ancora nella fase di adattamento dopo il arrivo di Maurizio Sarri quest’estate, scrive l’Equipe. Tuttavia, la fiducia e le ambizioni sono intatte, come spiegato il difensore bianconero Bonucci al giornale francese

Ma il Lione non va sottovalutato per diversi motivi

Bonucci ha poi parlato del proprio allenatore e della stella della Juve:

“Sarri ha grande intelligenza, sia umana che calcistica. Quando ci parli, capisci il motivo del suo trasferimento in bianconero. Sa migliorare le squadre in cui lavora, con lui è arrivato un nuovo modo di vedere il calcio. In difesa per esempio giochiamo a zona. È complicato, ma non ho mai avuto paura delle cose difficili. Ronaldo è fantastico per tecnica e costanza. È una macchina da guerra. Da quando è qui, tutti gli abbiamo preso qualcosa per migliorarci”