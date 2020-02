Barcellona, Messi attacca Abidal: «Molti giocatori non erano soddisfatti di Valverde? Fai i nomi»

Acque agitate nel club catalano. Il capitano risponde su Instagram a un’intervista del ds: «I dirigenti devono assumersi le proprie responsabilità»

Acqua a dir poco agitate in casa Barcellona. L’ultima è di poche ore fa, uno scontro tra Lionel Messi e il direttore sportivo del Barça Abidal. Abidal ha concesso un’intervista al quotidiano Sport, in cui ha parlato anche dell’esonero di Valverde. E ha detto:

“Prima di tutto, non è mai facile. Va ringraziato Valverde per il lavoro che ha svolto, ha vinto titoli e ha gestito la squadra molto bene ma dall’esterno mancava una marcia in più ed è stata la ragione che ha portato al cambio. Non so se la sua partenza sia stata una cosa positiva o negativa, ciascuno ha la propria opinione. Molti giocatori non erano soddisfatti e non lavoravano molto. È sempre difficile prendere decisioni del genere. Cercando il meglio della squadra, abbiamo preso questa decisione.” Non so se è stata una decisione”.

Ed è proprio la frase relativa ai calciatori che non è piaciuta al capitano Leo Messi che ha replicato con una storia su Instagram:

“Onestamente non mi piace fare queste cose, ma credo che tutti debbano essere responsabili dei propri compiti e prendersi cura delle proprie decisioni. I giocatori capiscono cosa succede in campo e siamo anche i primi a riconoscere quando non stiamo bene. Anche i responsabili dell’area della gestione sportiva devono assumersi le proprie responsabilità e soprattutto assumersi la responsabilità delle decisioni che prendono. Infine, penso che quando parliamo di giocatori dovremmo fare i nomi perché altrimenti veniamo sgridati a tutti e alimentiamo dicerie che non sono vere”.

Nel pomeriggio, Abidal ha rilasciato un’intervista anche a El Mundo Deportivo in cui ha spiegato la decisione di non prendere alcun attaccante dopo l’infortunio di Suarez cui si è poi aggiunto anche quello di Dembele. Abidal ha spiegato che avrebbero acquistato solo attaccanti validi e non hanno trovato giocatori che facessero al caso loro e hanno così deciso di puntare sui giovane della cantéra.