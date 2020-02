Alvino: stasera anche senza Insigne

Il giornalista di Tv Luna lo scrive su Twitter senza dare ulteriori spiegazioni sul motivo dell’assenza del capitano

Un tweet criptico, quello di Carlo Alvino, che dal suo account scrive: “Stasera anche senza Insigne…”.

Dunque non solo Koulibaly. Contro l’Inter, stasera a San Siro, anche il capitano potrebbe essere assente. Non si conoscono i motivi del forfait, forse qualcosa accaduta durante la seduta di rifinitura. Pare che però il tridente classico dell’era Sarri, con Lorenzo, Mertens e Callejon, non debba tornare in campo. L’appuntamento sembra essere rimandato, insomma.

