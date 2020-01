Tuttosport: il Napoli ritira Hysaj dal mercato invernale

Il terzino non andrà via a stagione in corso, anche perché si sono complicate le piste che portavano ad altri laterali

Hysaj non sembra più essere destinato a lasciare il Napoli. Lo scrive Tuttosport. Diversi i motivi per cui il terzino albanese resta, può costituire una alternativa alla oramai perdurante assenza di Ghoulam che non riesce a ritrovare la forma di prima degli infortuni e che proprio per questo motivo sarà ceduto

Più spinosa la questione legata al reperimento di un altro esterno sinistro. Ghoulam non è stato convocato nemmeno per la partita contro l’Inter in programma stasera, l’algerino non gioca da tre mesi e il ds Giuntoli proverà a piazzarlo sul mercato francese, ma non sarà facile.

Poi ci sono anche le trattative per arrivare ad altri terzini che si sono notevolmente complicate negli ultimi giorni

Il Napoli ha congelato l’ipotesi di privarsi di Hysaj a stagione in corso, anche perché si sono complicate le piste che portavano ad altri laterali, come Ricardo Rodriguez, in uscita dal Milan. Il mancino si è proposto pure alla Lazio, quando ha capito che l’interesse del Napoli si era raffreddato. Pare che per lui ci siano più chance all’estero con il Psv e il Watford pronti a prelevarlo. Su Acuna è forte l’interesse dell’Inter, anche se lo Sporting non molla la presa