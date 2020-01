Tuttosport: Due gol e una rinascita per Insigne

Scrive Tuttosport commentando il week calcistico di Serie A.

Il capitano ha saputo incassare per mesi le critiche e i fischi, che spesso sono arrivati dagli stessi tifosi del Napoli. senza mai mollare e gettare la spugna

Ora però, dopo essersi appoggiato alle corde dove era stato spinto con veemenza, è passato all’attacco con un uno-due micidiale. Suoi i colpi del ko per accedere alla semifinale di Coppa Italia eliminando la Lazio e battere nientemeno che la Juventus, ancora più odiata poiché presentatasi al San Paolo con in panchina Sarri, ex guru del Napoli, fischiatissimo come del resto Higuain. Due gol e una rinascita per Insigne. Pure il ct Mancini si frega le mani perché l’Europeo si avvicina e la sua lievitazione sembra promettere molto bene.