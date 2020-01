Telegraph: Se non arriva Mertens il Chelsea non lascia partire Giroud

Nonostante il no del Napoli i Blues si preparano ad una nuova offerta per l’attaccante belga entro la chiusura del mercato

Il Chelsea non desiste e nonostante il no del Napoli è pronto ad un nuovo tentativo per Mertens prima che si chiuda il mercato questa sera. Lo riporta oggi il Telegraph precisando che dall’arrivo dell’attaccante belga dipende anche la trattativa Giroud conteso da Lazio, Inter e Tottenham

Il Chelsea era disposto a consentirgli di partire, ma potrebbe ripensarci se non riuscisse a firmare con un altro attaccante poiché Tammy Abraham è fermo per un infortunio alla caviglia

Sembra sempre più difficile però ce il club di De Laurentiis lasci partire Mertens considerando i tentativi della società per arrivare ad un accordo per il rinnovo. Tra gli altri obiettivi dei Blues c’erano Cavani, che però guadagna troppo, e Piatek