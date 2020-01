Ricavi da stadio, per il Napoli il peggiore dato in Europa

Il club di De Laurentiis si piazza al di fuori della top venti. Gli incassi derivati dalle partite giocate al San Paolo sono stati di 16 milioni, 3 in meno rispetto alla stagione scorsa

Calcio e Finanza riporta l’analisi di Deloitte sull’aumento dei ricavi da stadio nella stagione in corso rispetto alla precedente in Europa. Tra i club italiani, quello che registra l’aumento più alto è la Juve, che si piazza al 10mo posto in una classifica dominata, nelle prime tre posizioni, rispettivamente da Barcellona, Real Madrid e Manchester United. I bianconeri registrano un aumento da 51 a 66 milioni, ovvero del 28,1%.

Un aumento percentuale maggiore è quello dell’Inter, che però si colloca solo al 15simo posto in classifica. Nel caso dei nerazzurri, i ricavi sono cresciuti del 44,2%, passando da 35 a 51 milioni.

Tra le prime venti ci sono anche altre due italiane, Milan e Roma, entrambe con una variazione al ribasso. I rossoneri hanno infatti incassato 34 milioni rispetto ai 37 della stagione scorsa. Mentre la Roma ha ottenuto ricavi per 32 milioni, tre milioni in meno dell’anno precedente.

Il Napoli si piazza al di fuori della top venti. Gli incassi derivati dalle partite giocate al San Paolo sono stati di 16 milioni. La riduzione è stata di 3 milioni, il 16,3%, il peggior dato a livello continentale.