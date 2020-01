Ospina non si è allenato, ha la gastroenterite. Giocherà Meret?

Gattuso potrebbe essere costretto al cambio tra i pali. Ancora terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam, Mertens e Koulibaly.

Si è conclusa la seduta pomeridiana di allenamento per il Napoli al centro tecnico di Castel Volturno in preparazione della gara di domani sera contro la Juventus Questo il report del Napoli La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche, contrapposizioni di gioco, e chiusura con partitina a campo ridotto.

Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam, Mertens e Koulibaly.

Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Younes. Ospina non si è allenato per una gastroenterite.

Che succederà domani sera contro la Juventus, giocherà Meret? O Gattuso confermerà tra i pali il colombiano?