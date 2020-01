Per i quotidiani il migliore, nel Napoli, è stato Ospina

I voti oscillano dal 6 della Gazzetta dello Sport al 7 di Repubblica e Corriere dello Sport. “Senza di lui sarebbe stata una sconfitta molto più pesante”

E’ sicuramente Ospina, per i quotidiani oggi in edicola, il migliore del Napoli contro la Fiorentina. I voti oscillano dal 6 della Gazzetta dello Sport al 7 di Repubblica e Corriere dello Sport.

Quest’ultimo scrive di lui:

“Salva su Milenkovic, su Chiesa (per una questione di centimetri) e su Benassi, non può opporsi in alcun modo al gol di punta di Chiesa (come invece accade nella ripresa, quando gli respinge un rigore in movimento) e nemmeno a quello di Vlahovic. Senza di lui, sarebbe stata una sconfitta molto più pesante”

Per il Corriere della Sera e per il Mattino, il voto in pagella è 6,5

Il Mattino scrive:

“Con un guizzo che sfida le leggi della gravità va a togliere un pallone dall’incrocio dei pali. Si ripete nella ripresa, con grande abilità nell’opporsi a una conclusione ravvicinata di Chiesa sugli sviluppi di un errore della linea difensiva. Incolpevole sui gol di Chiesa che tira da zero metri e Vlahovic che pesca il jolly”.

La Gazzetta dello Sport, invece, gli dà la sufficienza: 6 in pagella.

“Subisce due gol, ma ne evita almeno altri tre: si supera sulla conclusione ravvicinata di Chiesa”.