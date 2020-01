Ospina: “Meret? E’ normale ci sia concorrenza leale per giocare, ma ognuno fa il tifo per l’altro”

Il portiere del Napoli, David Ospina, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Vittoria importante quella contro la Lazio perché ti dà più facilità di lavorare, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Dobbiamo fare bene in campionato. C’è una gara importante ed abbiamo la qualità per vincere di nuovo. All’inizio della stagione avevamo degli obiettivi, ora dobbiamo uscire da questo momento difficile e prendere i tre punti. Bisogna risalire in classica e mettere da parte la Coppa Italia. La Juve è una grande squadra. Servirà tanta grinta per fare una bella partita. Questa squadra ha un grande futuro perché ci sono calciatori giovani e forti, il nostro obiettivo è finire bene la stagione”.