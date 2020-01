Oscar Damiani: «Demme? Non so chi sia, mai sentito» (VIDEO)

Il procuratore a Kiss Kiss Napoli si è reso protagonista di un intervento che ha creato qualche imbarazzo. «Lobotka? Molto brutto ma bravo a far girare palla»

Originale intervento di Oscar Damiani ieri a Radio Kiss Kiss Napoli. Il procuratore ha detto di non conoscere Diego Demme acquisto del Napoli, ex mediano del Lipsia: «Non lo conosco, non so chi sia, mai sentito. Forse se l’è inventato qualcuno. Com’è che si chiama?». Si è anche lasciato scappare un sarcastico “siamo a posto, grande acquisto”. «Ognuno fa le sue scelte, Giuntoli è bravissimo. Lobotka lo conosco, è uno dei calciatori più brutti mai visti nella mia vita ma è un buon giocatore, sa far girare la palla».

Damiani ha ricordato che bocciò l’acquisto di Younes e ha poi detto che oggi conta più conoscere cinque sei lingue che capirne di calcio. Il riferimento è stato a Mino Raiola. L’intervento comincia al minuto 20.