Mundo Deportivo: il Barcellona pensa anche a Llorente per sostituire Suarez

Il Barça cerca un’attaccante d’esperienza, in pole c’è Aubameyang, ma circolano anche i nomi di Giroud e Llorente

Il Barcellona è alla ricerca disperata di un attaccante di esperienza da inserire in rosa e che possa sopperire all’assenza di Luis Suarez fermo per infortunio.

Tanti i nomi possibili che sono circolati tra cui quello di Aubameyang in pole position, ma, come riporta oggi il Mundo Deportivo, le alternative all’attaccante del Gabon sono il francese Giroud, nel mirino anche dell’Inter, e lo spagnolo Llorente, in uscita dal Napoli.

Come Llorente, con un contratto fino al 2021 e titolare in tre incontri di Serie A con il Napoli, il prossimo rivale europeo del Barça. Nonostante ciò, la sua esperienza è una garanzia. L’anno scorso è stato fondamentale per battere Manchester City e Ajax con il Tottenham in quarti e “semifinali”. C’è ancora tempo fino alla chiusura del mercato di sabato 1 febbraio per un club che ora ha bisogno di fare numeri con Aubameyang in cima alla lista.