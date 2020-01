Mario Rui: “Gattuso ha tante cose in comune con Sarri”

Il difensore a Sky: “Penso che domenica sera Sarri sarà accolto benissimo. Non siamo una squadra da 24 punti, ma magari ora li meritiamo”

“Gattuso ha tante cose in comune con Sarri”. E domenica sera saranno l’uno contro l’altro. Mario Rui spera che il suo ex allenatore, alla prima al San Paolo da bianconero, venga accolto senza particolari contestazioni. Anzi: “Io penso che il mister sarà accolto benissimo per quello che ha fatto”, dice ai microfoni di a Sky Sport.

E che “ci sono tante somiglianze con Gattuso”,

“specialmente nel modo in cui Gattuso vuol far giocare la squadra, come vuole le uscite dal basso. Poi ogni allenatore mette qualcosa di suo e nessuno sarà mai uguale a un altro. Sono stato molto contento di aver lavorato con Sarri e adesso sono ugualmente felice di poter lavorare con Gattuso”.

Il problema del Napoli però non è Sarri, in questo momento, ma la classifica:

“Non siamo una squadra da 24 punti, ma magari in questo momento meritiamo questa classifica. Il nostro non è mai stato un problema di gruppo. È vero che ci sono stati dei problemi ma soprattutto in campo, perché non riuscivamo a fare quello che invece eravamo abituati a fare”.

Domenica sera arriva la Juve, ma il Napoli una volta tanto ci arriva di slancio:

“Una partita fatta bene, non cancella tutto. Bisognerà dare continuità alla gara contro la Lazio, cercando di riproporre le stesse cose domenica contro la Juve”.

Ora anche Insigne sembra tornato sui suoi livelli:

“Non è mai stato un ‘Lorenzo da solo contro tutti’. Sicuramente non veniva aiutato, ma l’atteggiamento, la voglia di caricarci, aiutarci e tutto quello che abbiamo visto conto la Lazio lui lo ha sempre messo in campo. Fortunatamente è stato aiutato dalla squadra. Lorenzo rimane un giocatore straordinario, che può fare la differenza in qualsiasi momento”.