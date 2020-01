Lampard: “Non c’è alcuna possibilità per Mertens al Chelsea”

Il tecnico dei Blues, in conferenza stampa, ha chiuso definitivamente la querelle. Ha anche chiarito che Giroud resta in Inghilterra

L’allenatore del Chelsea, Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa. Ha chiuso definitivamente ogni possibilità per l’approdo di Dries Mertens al club inglese. Il mercato è chiuso, ormai, ha detto, dunque Giroud resta in Inghilterra e Mertens al Napoli.

Queste le parole del tecnico:

“La campagna trasferimenti è chiusa al 95%. Giroud resterà, nessuna possibilità per Mertens”.