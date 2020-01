La Spal dice no ai 22 milioni (più 2 di bonus) del Napoli per Petagna

Dopo una prima offerta di 20 milioni Giuntoli si trova davanti un altro muro. Per Sky possibile ancora l’acquisto lasciandolo a Ferrara fino a giugno

Prima 20 milioni, poi 22 più altri 2 di bonus. Ma niente: la Spal dice no alle offerte del Napoli per Andrea Petagna.

Dopo Demme, Lobotka, Rrahmani (rimasto in prestito al Verona), e Politano, non si ferma la campagna acquisti di gennaio. Ora Giuntoli punta forte su un centravanti di scorta, nonostante Llorente sia ancora in rosa. Ma secondo Sky sono andate a vuoto finora le avance per l’attaccante della Spal: Petagna andrà via solo a giugno. La società biancazzurra è in piena lotta per non retrocedere ed ha resistito finora a tutte le richieste arrivare per la sua punta.

Per Sky al Napoli non resta che “tentare un’operazione ‘alla Rrahmani’, acquistando cioè immediatamente Petagna e lasciandolo in prestito a Ferrara fino al termine della stagione”.