Il ritiro del Napoli è durato mezza giornata. Si rivedono domani

I calciatori – ufficialmente hanno voluto loro il ritiro – tornano a casa dai loro figli. Per noi giustamente, i ritiri sono un inutile cascame del Novecento.

La versione ufficiale è quella fornita da Rino Gattuso: «Sono stati i calciatori a voler andare in ritiro». Dopo la sciagurata sconfitta contro la Fiorentina (0-2 al San Paolo) è stata accreditata la versione della richiesta dei giocatori di stare insieme. Loro che, due mesi fa, con un diniego al ritiro hanno indirizzato e segnato la stagione del Napoli.

Tutto, però, è durato mezza giornata. Oggi è domenica e sono rientrati nelle loro abitazioni, ovviamente d’accordo con l’allenatore Rino Gattuso. Si ritrovano domani e passeranno la notte a Castel Volturno, martedì c’è Napoli-Lazio di Coppa Italia. Per noi è una decisione giusta: i ritiri sono un inutile cascame novecentesco, buoni solo a placare l’ira dei tifosi. Ma in questo caso non c’è ira da parte dei tifosi del Napoli. C’è rassegnazione. Quindi i calciatori possono tranquillamente tornare a casa, almeno stanno con in famiglia, con i figli che hanno bisogno di loro. Possono sorridere, certamente meglio che stare insieme a pensare all’incredibile stagione.