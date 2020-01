Il Napoli è la squadra che ha speso di più in Europa al mercato di gennaio

Secondo la tabella di Transfermarkt gli azzurri hanno speso 46 milioni, più di Juve e Real Madrid. E se arrivassero anche Amrabat e Politano…

“Trovatemi una squadra che ha comprato come il Napoli, finora”. La sfida lanciata da Gattuso in conferenza stampa ha una risposta facile: non c’è. Il Napoli è la squadra che finora, al mercato di gennaio, ha speso di più in Europa.

Nella tabella stilata da Transfermarkt, gli azzurri con 46 milioni di euro spesi stanno davanti a tutti, Juventus e Real Madrid compresi.

Tre gli acquisti (più due ritorni per fine prestito) considerati dal portale specializzato: Lobotka, costato 20 milioni, Demme (12 milioni) e Rrahmani (14, ma arriverà a giugno). E nel conto non sono inclusi i 15 già messi in preventivo per Amrabat, qualora il giocatore accettasse l’offerta del Napoli, e altri 18 per l’eventuale acquisto di Matteo Politano.

Insomma, “Chi dice che a gennaio non si spende?”, si chiede su Twitter Trasfermarkt. Non il Napoli.

Chi dice che a gennaio non si spende 💸? Numerose le squadre che hanno messo mano al portafoglio, le italiane in primis 💰#TMdatabase #Transfermarkt pic.twitter.com/pacPbxp4gY — Transfermarkt.it (@TMit_news) January 24, 2020