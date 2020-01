Il Messaggero: “Dallo striscione nacque l’uccisione di Paparelli. Il punto più buio del derby di Roma”

Anche Il Messaggero, ovviamente, ha scritto dello striscione su Zaniolo, striscione affisso dai laziali a Trigoria.

Un’incursione in territorio “nemico” per appendere uno striscione pesante, dal significato odioso, che ha avvelenato la vigilia del Derby. «Zaniolo come Rocca, Zoppo de Roma» e, accanto, il disegno di una sedia a rotelle. Gli ultrà della Lazio hanno affondato il colpo, andando nottetempo a Trigoria davanti ai cancelli del centro sportivo Fulvio Bernardini, per offendere il talento giallorosso di oggi – fuori combattimento per la rottura dei legamenti crociati anteriori del ginocchio destro patita due settimane fa, durante il match di campionato all’Olimpico contro la Juventus – e quello di ieri. Nicolò, 20 anni, gran prospetto di campione in maglia giallorossa e azzurra, accostato a “Kawasaki” (65 anni) negli anni 70 terzino dal talento purissimo, che già aveva conquistato la Nazionale, rovinato da un infortunio al ginocchio che lo costrinse nel 1981 al ritiro dopo un lungo calvario. Fatale tornare con la memoria a quasi 41 anni fa, allo striscione «Rocca bavoso, i morti non resuscitano» che il 29 ottobre 1979 fu preso a pretesto dalla follia di Giovanni Fiorillo. L’omicidio di Vincenzo Paparelli, per anni oltraggiato da cori e slogan disumani, è il punto più buio della storia del derby.