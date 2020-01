Il Mattino: il Napoli punta a Tsimikas, bloccato il discorso Rodriguez

Il direttore sportivo Giuntoli sta lavorando anche sul terzino sinistro, situazione questa che però sarà legata alla partenza di Ghoulam.

Un nuovo acquisto verrà messo a segno se uscirà il laterale algerino. Il nome caldo è quello di Konstantinos Tsimikas, 23enne greco dell’Olympiacos, un profilo giusto anche per la prospettiva futura ma ci sarà da convincere il club greco in lotta per vincere il campionato e impegnato a febbraio in Europa League contro l’Arsenal.

L’altro terzino sinistro seguito è un altro greco, Koutris, anche lui dell’Olympiacos che però ha giocato molto meno (appena 5 presenze).

Si è bloccato il discorso con lo svizzero Rodriguez che il Milan non vuole cedere in prestito e valuta 8 milioni. Un’opzione decisamente più difficile resta invece quella di Kurzawa del Psg che è nel mirino del Lione.