Il Manchester United in crisi, e Old Trafford augura la morte alla proprietà

Altro che pappone. La BBC definisce i cori “una vergogna”. La sconfitta in casa col Burnley ha scatenato la contestazione. “Il peggior United degli ultimi 30 anni”

In inglese si dice “pimp”. Pappone. Ma a Old Trafford non si usa, i tifosi vanno al sodo: “Ed Woodward deve morire”. Ed Woodward è come se fosse l’amministratore delegato del club. Il Manchester United è in crisi, è quinto in classifica, a 30 punti dal Liverpool (che ha pure giocato due partite in meno) e a 6 punti dalla Champions. L’ultima sconfitta, 2-0 contro il Burnley che in casa dello United non aveva mai vinto, ha scatenato la rivolta sugli spalti.

“L’atmosfera è diventata tossica”, ha detto l’ex centrocampista Darren Fletcher. I tifosi sono usciti dallo stadio 10 minuti prima della fine, e solo dopo aver cantato per tutto il tempo cori che la BBC definisce “oltraggiosi, una vera vergogna”. In particolare contro il vicepresidente esecutivo Ed Woodward e la famiglia Glazer, proprietari del club.

L’ex difensore dello United Rio Ferdinand l’ha definita una “notte imbarazzante” e anche lui attacca la proprietà: “Non posso difenderli. Dove sono gli investimenti? Ora i ragazzini nelle scuole di tutto il paese non indosseranno le magliette del Manchester United”.

Da quando Solskjaer è diventato manager a marzo, lo United ha perso più partite in Premier League (12) di quante ne abbia vinte (11). “Per me è importante rimanere uniti – ha detto il tecnico – Aiuta i giocatori, aiuta la squadra e aiuta il club ad andare avanti. Penso che tutti sappiano che hanno oltrepassato il limite”.

L’ex attaccante del Tottenham e del Liverpool Peter Crouch parla “del peggiore United degli ultimi 30 anni”. “Non so più cosa sia un giocatore del Manchester United. La maggior parte dei giocatori che il Manchester United ha acquistato negli ultimi cinque anni poi se ne sono andati. Non credo che Solskjaer durerà a lungo”.

E Phil Neville, ex giocatore e allenatore dello United, riporta tutto al mercato: “La squadra mi sembra leggera, inesperta, appesantita dalle aspettative. Penso che abbiano bisogno di due almeno due acquisti in questa finestra di mercato. Lo United sta dove sta, e la gente deve accettarlo”.

At the start of the last decade Manchester United’s squad cost £238 million, at the start of this decade the cost is £820 million #MUFC pic.twitter.com/o3h8HPr23J — PriceOfFootball (@KieranMaguire) January 22, 2020