Gattuso: «Non vedo una squadra menefreghista, so che stanno facendo fatica»

Il tecnico in conferenza stampa: “Domani dobbiamo far finta che se vinciamo andiamo in Champions. Se guardo la classifica divento bianco”

“L’obiettivo è domani. Da tanto tempo che diciamo bisogna vincerne una. Se guardiamo la classifica, divento bianco. L’obiettivo è domani. Dobbiamo far finta che se vinciamo domani, andiamo in Champions”.

Gennaro Gattuso in conferenza stampa traccia la via per l’uscita dalla crisi del Napoli: passo dopo passo, piano piano.

“Non sto facendo nessuna terapia psicologica, sto lavorando duramente, so che stanno facendo fatica, so che al 70esimo sono morti, non voglio far rompere i giocatori, so la fatica che stanno facendo, stanno cominciando a stare 4-5 ore al giorno dentro la struttura. Non vedo una squadra menefreghista, ma una squadra che sta provando a uscire da questa situazione. Se non c’erano problemi, ero da un’altra parte. In Spagna o a Gallarate. So anche che giocatori sto allenando, la qualità di questi giocatori, dobbiamo mettere tutto insieme”.